Рязань, , 03:22 — REGNUM Арбитраж Рязанской области 5 ноября 2020 года начнёт рассмотрение иска военной прокуратуры Западного военного округа, которая выступает в интересах Минобороны России. Ответчиком в споре за право собственности на здание выступает администрация города Рязани, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил в арбитраж 24 сентября, а 30 сентября его принял к производству судья Савин. Истцом выступил заместитель военного прокурора округа. Сами претензии поданы в защиту прав Минобороны РФ и ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений».

Истец требует признания «сделки по регистрации права собственности на здание с кадастровым номером 62:29:0080057:64, расположенное по адресу: г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 6а, недействительной», а также признания права собственности Российской Федерации на этот объект и права оперативного управления за одним из ведомств.

Третьим лицом в спор приглашены управление Росреестра и военный комиссариат Рязанской области. Участие последнего обосновано тем, что по адресу спорного здания находится отдел комиссариата по Октябрьскому и Советскому округам Рязани.