Москва, , 03:05 — REGNUM Минобороны РФ обратилось с крупными финансовыми претензиями к единственному в России производителю боевых машин пехоты — ПАО «Курганмашзавод». В рамках спора, поступившего в арбитраж Москвы, ведомство требует более 859 млн рублей. Иск пока не принят и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к ПАО «Курганский машиностроительный завод», который с 2019 года входит в состав госкорпорации «Ростех», поступило 29 сентября 2020 года. Сумма претензий — 859 313 047,76 рубля. Подробности дела пока не сообщаются.

В конце января 2020 года министерство уже подавало к заводу два иска. Один из них — «о взыскании по государственному контракту №1 719 187 412 822 412 251 627 520 от 23.05.2017 года неустойки в размере 468 991 583 руб. 10 копеек» суд начнёт рассматривать только 13 октября. Третьим лицом в дело приглашено АО «Вологодский оптико-механический завод».

Второй январский иск, в котором истец требует взыскания 75 766 620,5 рубля, а завод по встречному иску взыскания «неустойки за просрочку оплаты окончательного расчета в размере 2 724 102,16 рубля» рассмотрят 10 ноября.