Тегеран, , 08:11 — REGNUM 1 октября глава Торгово-промышленной палаты провинции Воеводина (Северная Сербия) заявил на встрече с послом Ирана в Белграде, что его страна готова расширить экономическое сотрудничество с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи Бошко Вучуревич рассказал послу Ирана Рашиду Хассанпуру, что Торгово-промышленная палата Воеводины является частью объединенной Торгово-промышленной палаты Сербии. Он подчеркнул, что торговая палата готова к дальнейшему расширению экономического сотрудничества с Ираном.

Говоря о значимости выполнения своих обязательств по сближению компаний двух стран друг с другом, Вучеревич отметил:

«У нас есть прекрасная возможность сотрудничать в нескольких областях, включая производство продовольствия и семян, а также осуществлять сотрудничество в сфере сельскохозяйственной информатики.

Хассанпур, в свою очередь, заявил на встрече, что такого рода переговоры открывают новые двери для сотрудничества между двумя странами.