Берлин, , 01:10 — REGNUM Российское судно-трубоукладчик «Адмирал Черский», способное достроить газопровод «Северный поток — 2», вышло из немецкого порта Мукран спустя несколько месяцев простоя, сообщает специализированный портал MarineTraffic.

Корабль прекратил движение в море через несколько часов после того, как покинул берег. При этом точкой прибытия судна значится этот же порт, который является логистической базой «Северного потока — 2» и местом, где хранятся трубы для строительства газопровода.

Согласно информации системы Myshiptracking, прибытие трубоукладчика в указанный порт запланировано на 8 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) объявила об отказе в предоставлении страхового покрытия судам, достраивающим трубопровод «Северный поток — 2».

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