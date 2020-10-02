Москва, , 00:20 — REGNUM Китай потребовал от поставщиков рыбной продукции из России гарантировать отсутствие в ней возбудителя коронавируса, сообщили 1 октября в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

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Требования китайской стороны прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев, выступая на совещании, организованном Россельхозназдором. По его мнению, в таких действиях Пекина усматриваются «признаки необъявленной торговой войны».

Он добавил, что приостановка и запрета экспорт из России рыбная отрасль понесёт убытки в размере $50−60 млн в ближайший месяц, а сохранение ограничений в будущем способно парализовать работу транспортного, добывающего флота.

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