Салехард, , 23:34 — REGNUM 39 конкурсантов из 11 регионов России собрались на полуфинале «Арктика» конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), стартовавшем в Салехарде, административном центре ЯНАО, 1 октября 2020 года.

Наталья Волынец Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Ленинградскую область представляет Наталья Волынец из поселка Черничное, которая приехала на конкурс «Мастера гостеприимства» с проектом тематического парка «Великая Северная экспедиция. Русская Арктика и Антарктика».

«Наш проект предполагает полный комплекс туристических услуг. В парке будут представлены места размещения, точки питания, экспозиция, посвященная Великой Северной экспедиции, музей-диорама, гостей ждут экскурс в историю и интерактивные развлечения», — рассказала журналистам Наталья Волынец.

Проект находится в стадии реализации. «Мы полностью подготовили всю документацию, лицензировали всю творческую часть, собрали пул инвесторов. Сейчас парк на этапе застройки», — отмечает автор проекта.

В ноябре 2019 года проект получил первое место в конкурсе «Лучшие в туризме Ленинградской области».

«А уже в декабре мы узнали о всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» и решили участвовать», — говорит Наталья Волынец.

Как подчеркивает конкурсантка, одно из больших преимуществ мероприятия — возможность пообщаться с коллегами по цеху: «Мы ждем от конкурса мнений экспертов о нашем проекте. Кроме того, это ценное взаимодействие с другими представителями сферы туризма. Обычно мы все варимся в одном своем проекте, в одном своем регионе. Здесь есть возможность пообщаться с другими людьми, понять, востребована ли твоя идея. Я уже познакомилась со многими участниками, и у меня такое ощущение, что мы давно друг друга знаем. Сразу понятно, что здесь собрались настоящие профессионалы своего дела, которые живут туризмом, и в то же время это открытые, веселые люди, которые охотно делятся своими эмоциями и настроением. Так что — радостно, успешно, к победе!».

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