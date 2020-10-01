Салехард, 1 октября 2020, 23:25 — REGNUM Ольга Белоногова, жительница Петрозаводска, привезла из Карелии на полуфинал «Арктика» конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), проходящем в Салехарде, проект музея-ресторана.
Ольга Белоногова — собственник и директор концепта «ВКарелииЕсть!». С одной стороны, в Карелии достаточно широко развит ресторанный бизнес, но такого варианта ресторана тут еще не было.
Как рассказывает Ольга, в ее заведении клиенты получают одновременно «хлеб и зрелища», причем и то, и другое — самого лучшего качества.
Музей-ресторан открылся не так давно — 1 апреля 2020 г.
Автор проекта убеждена, что такие конкурсы, как «Мастера гостеприимства», это возможность не только рассказать о себе, но и получить ценный опыт: «Мне очень важно развить навыки гостеприимства. Я занимаюсь таким бизнесом, который требует постоянного общения. И я думаю, что участие в конкурсе отлично прокачивает коммуникационные навыки. Чем больше мы развиваемся в этом направлении, тем лучше для наших гостей».
Ольга Белоногова очень болеет за свой регион: «Самый желанный результат для нас — это выход в финал. В этом году Карелии исполняется 100 лет. И очень хочется, чтобы в этот знаменательный год наша республика вошла в число победителей конкурса».
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