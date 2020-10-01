Салехард, , 23:25 — REGNUM Ольга Белоногова, жительница Петрозаводска, привезла из Карелии на полуфинал «Арктика» конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), проходящем в Салехарде, проект музея-ресторана.

Ольга Белоногова Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Ольга Белоногова — собственник и директор концепта «ВКарелииЕсть!». С одной стороны, в Карелии достаточно широко развит ресторанный бизнес, но такого варианта ресторана тут еще не было.

«В Карелии нет ни одного музея-ресторана, — поясняет Ольга, — Мы уже 9 лет работаем в художественном направлении как арт-пространство. И только в этом году решили добавить гастрономический вектор».

Как рассказывает Ольга, в ее заведении клиенты получают одновременно «хлеб и зрелища», причем и то, и другое — самого лучшего качества.

«Концепт нашего музея-ресторана — мультивпечатления. Мы воздействуем на все шесть чувств нашего гостя, включая чувство прекрасного. И это уникально!» — рассказывает Ольга о своем детище.

Музей-ресторан открылся не так давно — 1 апреля 2020 г.

«Сейчас у нас уже есть опыт пяти месяцев работы, и очень интересно представить свой проект на суд экспертов, получить различные оценки, наметить новые пути развития», — замечает Ольга Белоногова.

Автор проекта убеждена, что такие конкурсы, как «Мастера гостеприимства», это возможность не только рассказать о себе, но и получить ценный опыт: «Мне очень важно развить навыки гостеприимства. Я занимаюсь таким бизнесом, который требует постоянного общения. И я думаю, что участие в конкурсе отлично прокачивает коммуникационные навыки. Чем больше мы развиваемся в этом направлении, тем лучше для наших гостей».

Ольга Белоногова очень болеет за свой регион: «Самый желанный результат для нас — это выход в финал. В этом году Карелии исполняется 100 лет. И очень хочется, чтобы в этот знаменательный год наша республика вошла в число победителей конкурса».

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