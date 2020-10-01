Москва, , 23:12 — REGNUM О завершении продажи российских магазинов Castorama сообщил 1 октября их бывший собственник британская группа Kingfisher.

Магазины купила российская компания «Максидом» за 7,4 млрд рублей (порядка £73 млн). 80% денег «Максидом» выплатил при закрытии сделки, а остальные деньги будут выплачены в течение двух последующих лет.

Комментируя это событие, глава Kingfisher Тьерри Гарнье заявил:

«Рад сообщить о завершении продажи Castorama Russia компании «Максидом».

Напомним, Kingfisher начала сворачивать свою деятельность в России в ноябре 2018 г. — после 12 лет работы на российском рынке.

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