Саранск, , 22:56 — REGNUM Цена упаковки «Арепливира» для лечебных учреждений будет составлять 9,2 тыс. рублей. Об этом заявил глава минздрава Мордовии Олег Маркин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

"Во всех основных ковидных госпиталях, в которых будут находиться пациенты средней и тяжелой степени тяжести, этот препарат будет. Он показал свою эффективность, мы это признаем и ещё раз говорим. И поэтому он будет в лечебных учреждениях», — заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, «Арепливир», который производит саранский завод «Биохимик», в начале сентября внесен Минздравом России в перечень препаратов, которые рекомендуется использовать при лечении пациентов с COVID-19. Вещество «Фавипиравир» блокирует размножение вируса в клетке человека и тем самым препятствующее распространению инфекции в организме.

При этом в конце сентября стало известно, что розничная цена за упаковку составит 12,3 тыс. рублей. Однако не исключалось, что препарат будет включен в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) и в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это позволит сделать лекарство более доступным.

Позднее ФАС (Федеральная антимонопольная служба) попросила предоставить обоснование цены на «Арепливир». Ведомство указало, что цены на препарат не регулируются государством, поскольку лекарство не включено в список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты).