Ижевск, , 22:41 — REGNUM В текущем году в Ижевске не будут обрезать деревья из-за отсутствия денежных средств на эти цели. Об этом заявил главный инженер городской службы благоустройства и дорожного хозяйства Марат Чемалтынов в эфире радио «КП-Ижевск».

По его словам, жалобы на поросль или деревья встречаются достаточно часто, они могут быть и обоснованы, и не обоснованы.

«Но в этом году обрезки деревьев не будет, потому что средства были выделены минимальные», — пояснил представитель службы. Он не исключил, что эти работы будут проведены в 2021 году.

«При доведении средств, может быть, обрежем», — заключил он.

ИА REGNUM напоминает, муниципальный долг Ижевска по состоянию на 1 сентября текущего года составил 4,622 млрд рублей. В структуре долговых обязательства 4,44 млрд рублей или 96,% составляют банковские кредиты, 3,9% или 182 млн рублей бюджетные заимствования. С начала года муниципальный долг Ижевска вырос на 22 млн рублей, сумма коммерческих кредитов сократилась на 160 млн рублей. Бюджетных кредитов по состоянию на 1 января столица Удмуртии не имела.