Петрозаводск, , 21:12 — REGNUM Правительство России вместе с проектом федерального бюджета на 2021−2023 гг. запросило у Госдумы продолжения финансирования индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эта программа рассчитана до 2024 года.

В документе особо подчеркивается, что сейчас Карелия характеризуется высоким уровнем бедности, безработицы, оттока жителей в другие регионы, низким качеством жизни, низкой диверсификацией производств. Так, в регионе почти в четыре раза больше аварийного жилья, чем в среднем по России, на два года ниже средняя продолжительность жизни, на 17% выше младенческая смертность, на 25% больше погибших в ДТП в год, а 13% населения не имеют доступа к чистой питьевой воде. При этом с 2013 по 2017 год без адекватной поддержки федерального центра госдолг Карелии вырос вдвое.

Индивидуальная программа должна помочь Карелии разобраться с некоторыми из этих проблем. А именно, перейти к результативному управлению территориями на принципах «зелёной» экономики, развитию человеческого капитала, модернизации транспортной и инженерной инфраструктуры.

По программе собираются развивать авиатранспорт в Карелии, создать Центр компетенции по производству мелкогабаритных отливок на базе литейного завода «Петрозаводскмаш», поддержать Онежский судостроительно-судоремонтный завод заказами на рыболовецкие суда, подумать о льготном кредите для инвестпроекта по производству лесозаготовительной техники, разработать концепцию развития Беломорско-Балтийского канала.

В Карелии предполагают провести геолого-разведочные работы, чтобы потенциально организовать добычу алмазов у Сортавалы, а также включить участки недр по добыче золота у Выгозера в программу лицензирования для последующего аукциона. Участок недр «Луккулайсваарская площадь» с металлами платиновой группы тоже попадет на аукцион на 2021 год.

Грузоотправители могут получить рассрочку на 60 дней на провозную плату по щебню и углю от РЖД. Будут готовить документы по строительству новой железнодорожной ветки протяженностью 470 км из Медвежьегорска в Коношу через Пудож и Каргополь, чтобы потенциально включить ее в транспортную стратегию РФ до 2035 года.

Уставный капитал совхоза «Ведлозерский» собираются увеличить, чтобы создать там роботизированную молочную ферму. На территории промышленного парка в Петрозаводске построят производства.

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Петроглифы Карелии намерены обеспечить статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, для Кижей, Валаама и Соловков разработать межрегиональный туристический маршрут, а международный водный круизный маршрут — вдоль Скандинавского полуострова до Архангельска и далее, через Беломорканал до Петербурга. Кроме того, собираются разрабатывать маршруты вместе с финнами в сторону Куусамо, Суопери и Белого моря, Северной Карелии, Вяртсиля и Приладожья, Саймаа, Сювяоро и проектируемого национального парка «Ладожские шхеры». Кижи собираются развивать отдельно, создавая там «принимающую инфраструктуру» со стороны строящейся дороги Великая Губа — Оятевщина. В Петрозаводске намерены создать кластер зимних видов спорта.

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В ведение аэропорта «Петрозаводск» также собираются передать посадочные площадки в Костомукше, Сортавале, Пудоже и Калевале. В федеральную собственность планируется передать дороги «Кола» — Кемь — Рабочеостровск, «Кола» — Беломорск. В Кеми и Беломорске, может быть, наконец-то появятся автостанции.

Заброшенные шахты у Питкяранты предполагается ликвидировать в рамках нацпроекта «Экология».

Для жилищного строительства будут возводить инженерную инфраструктуру. Инвесторам, которые готовы строить, реконструировать или достраивать здания, будут субсидировать проценты по кредитам на технику.

К 2024 году по итогу реализации программы доходы населения в Карелии должны вырасти до 32 305 рублей на человека, уровень безработицы — сократиться до 7,3%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума — упасть до 8,7%, или почти вдвое по сравнению с 2018 годом.

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