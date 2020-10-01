Киев, , 20:38 — REGNUM В январе-сентябре 2020 года заимствования Украины в общий фонд государственного бюджета составили 399,3 млрд грн (порядка $14 млрд), сообщила 1 октября пресс-служба украинского министерства финансов.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источнику, эта сумма заимствований составляет76,9% от запланированного долга на этот период.

Минфин конкретизирует, что из внешних источников привлечено 179,6 млрд грн (72,6% плана), в том числе: 33,9 млрд грн (1,25 млрд евро) путем размещения 10-летних евробондов под 4,375% годовых; 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) получения первого транша кредита МВФ; 15 млрд грн (500 млн евро) поступления средств макрофинансовой помощи ЕС; от размещения облигаций внутреннего займа на финансирование госбюджета привлечено 219,7 млрд грн (80,7% плана),

По информации минфина, платежи по погашению государственного долга за январь-сентябрь составили 330,6 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию — 98,4 млрд грн (97,4% плана).

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на конец 2020 г. государственный долг Украины составит 68% ВВП (сумма порядка 85 млрддолларов), а в следующем году минфин хочет уменьшить его до 63,4% ВВП. Марченко заявил, что последние годы на Украине была достаточно «умеренная и взвешенная долговая политика», поэтому госдолг снизился до нынешних показателей с 80% в2015 году.