Нью-Йорк, США, , 20:08 — REGNUM Компания Playboy Enterprises возвращается на фондовый рынок через девять лет после ухода с Уолл-стрит, 1 октября сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению Playboy, компания решилась на IPO после слияния с Mountain Crest в рамках сделки, которая оценивается в $413 миллионов, включая долги мужского журнала.

Девять лет назад, когда Playboy во главе с ныне покойным основателем Хью Хефнером ушла с фондового рынка после сделки с инвестиционной компанией Rizvi Traverse Management, она оценивалась в $207 млн.

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