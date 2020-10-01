Псков, , 20:00 — REGNUM Правительство РФ просит у Государственной думы выделить деньги на продолжение финансирования индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области на 2020−2024 годы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Программа призвана помочь региону повысить качество жизни людей за счет более эффективного использования экономического потенциала. Власти собираются поддерживать в Псковской области промышленность, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, кооперацию, снимать инфраструктурные ограничения — прокладывать газопроводы и дороги, формировать благоприятную среду для людей.

Согласно программе, на Псковщине вероятно внедрение налога на «профессиональный доход», предполагаются субсидии на приобретение племенного скота, регион должен будет участвовать в конкурсах на финансирование индустриальных, агропромышленных и технопарков.

Запланированы инвестиции в основной капитал в размере около 11 млрд рублей, три инвестпроекта в Великолукском, Новосокольническом и Псковском районе. Это должно поднять объем сельхозпроизводства на 3%, что «будет содействовать обеспечению продовольственной безопасности Псковской области».

Псковскую область могут включить в пилотный проект по компенсации НДС иностранцам при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕЭС.

На регион могут также расширить действие электронных виз для иностранных гостей. Пока по ним можно въезжать лишь в Калининградскую, Ленинградскую области и Петербург.

В регионе намерены реконструировать объекты культурного наследия, чтобы «за счет синергетического эффекта» увеличить доходную базу бюджета и развивать городское пространство.

Планируется расширить особую экономическую зону «Моглино», включив туда еще один крупный участок в 205 га, чтобы там смог разместиться «Псковский завод Титан-Полимер» как якорный резидент с объемом инвестиций в 13,5 млрд рублей и созданием 500 рабочих мест. К 2027 году в бюджет региона этот проект должен принести более 600 млн рублей, в федеральный — более 10 млрд рублей.

Кроме того, предполагается создать территорию опережающего развития в Печорах. Будут готовить предложения по изменению ввозных таможенных пошлин, чтобы также нарастить доходную базу областного бюджета и создать рабочие места с высокими зарплатами для местных жителей.

«Газпрому» предложат включить регион в свою инвестпрограмму по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей.

Для жителей хотят внедрить льготную ипотеку, ликвидировать дефицит медработников, убрать незаконные свалки из Пскова, нефтешламохранилище — из Невеля, вывезти из региона и утилизировать устаревшие пестициды.

Кроме того, «принимая во внимание низкую бюджетную обеспеченность Псковской области», проезд на электричках могут субсидировать ниже экономически обоснованного тарифа, чтобы не поднимать цены на билеты и повысить мобильность и качество жизни людей.

Предполагается, что по итогу благодаря этой программе к 2024 году, по сравнению с 2018-м, среднедушевые доходы населения вырастут с 9 тыс. 285 рублей до 13 тыс. 900 рублей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума опустится с 17% до 14,5%, уровень безработицы снизится с 5,7% до 5,5%, а инвестиции в основной капитал составят 48,5 тыс. рублей на душу населения без учета бюджетных вливаний. После 2024 года программу собираются продлить.