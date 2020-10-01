Москва, , 18:38 — REGNUM В российских селах с численностью населения до тысячи человек нет хороших спортивных объектов и площадок, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлия Оглоблина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября сообщила пресс-служба ОП РФ.

«Спортивные площадки имеются в основном в районных центрах и крупных населенных пунктах, в селах с численностью населения до тысячи человек хороших спортивных объектов и площадок нет, — сказала Оглоблина. — В некоторых селах площадки создаются силами органов территориального общественного самоуправления. Но они не отвечают требованиям для качественных занятий спортом. Необходимо финансирование для появления небольших спортивных клубов с соответствующим фитнес и спортивным оборудованием. При решении кадрового вопроса надо рассмотреть возможность реализации программы «Земский тренер» по аналогии с «Земским учителем».

Кроме того, она отметила, что необходимо обеспечить жильем специалистов профильных учреждений и в частности проработать вопрос предоставления служебного жилья в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Оглоблина высказалась о том, что российскому сельскому хозяйству не хватает квалифицированных кадров.