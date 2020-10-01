Москва, 1 октября 2020, 18:38 — REGNUM В российских селах с численностью населения до тысячи человек нет хороших спортивных объектов и площадок, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлия Оглоблина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября сообщила пресс-служба ОП РФ.
Кроме того, она отметила, что необходимо обеспечить жильем специалистов профильных учреждений и в частности проработать вопрос предоставления служебного жилья в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Оглоблина высказалась о том, что российскому сельскому хозяйству не хватает квалифицированных кадров.