Москва, , 18:17 — REGNUM Две российские онлайн-платформы, ритейлер Ozon и онлайн-кинотеатр ivi, рассматривают возможность публичного размещения акций на фондовом рынке США, 1 октября сообщает агентство Reuters.

По информации источников агентства, обе компании рассматривают возможность выхода на биржу уже этой осенью, чтобы привлечь денежные средства для дальнейшего развития.

Официального подтверждения информации пока нет. Агентство уточняет, что ivi отказалась комментировать информацию, Ozon не ответила на запрос о комментарии.

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