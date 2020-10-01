Москва, , 18:16 — REGNUM Прогнозы Европейского банка реконструкции и развития о том, что в 2021 году ВВП РФ вырастет не на 4%, а на 3%, выглядят вполне реалистично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Некоторое снижение прогнозируемых темпов восстановления экономики в 2021 году у ЕБРР относится не только к России, но и к большинству других развивающихся рынков, — пояснил Абрамов. — Сами авторы прогноза объясняют это повышением рисков второй волны коронавируса. Такое допущение в прогнозе ЕБРР вполне реалистично. Новый прогноз ЕБРР по росту ВВП России в 2021 году в размере 3% практически совпадает с текущим прогнозом аналогичного показателя правительства России — 3,3%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ прервался восстановительный рост экономики.

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