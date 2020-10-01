Москва, 1 октября 2020, 18:06 — REGNUM В российском банковском секторе продолжится снижение объема сомнительных операций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о том, что объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2020 года снизились в 1,5 раза.
Как полагает экономист, такого снижения удалось достигнуть за счет эффективности работы Банка России и службы Росфинмониторинга по отслеживанию сомнительных операций и принятию в отношении уличенных банков жестких мер.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова заявила, что в 2020 году в РФ продолжилось снижение объемов сомнительных операций коммерческих банков, что наблюдалось еще в 2019 году.
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