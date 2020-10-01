Москва, , 18:06 — REGNUM В российском банковском секторе продолжится снижение объема сомнительных операций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о том, что объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2020 года снизились в 1,5 раза.

Как полагает экономист, такого снижения удалось достигнуть за счет эффективности работы Банка России и службы Росфинмониторинга по отслеживанию сомнительных операций и принятию в отношении уличенных банков жестких мер.

«Кроме того, с учетом того, что в первом полугодии 2020 года активность в экономике по известным причинам снизилась, в банковском секторе сократился общий объем операций, в том числе и теневых, — уточнил Твердохлеб. — Что касается дальнейших тенденций, то с учетом вышесказанного курс на сокращение сомнительных операций в российском банковском секторе очевиден. Даже с восстановлением экономической активности и финансовых оборотов рост таких операций, вероятнее всего, замедлится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова заявила, что в 2020 году в РФ продолжилось снижение объемов сомнительных операций коммерческих банков, что наблюдалось еще в 2019 году.

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