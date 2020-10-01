Москва, 1 октября 2020, 17:56 — REGNUM Информация о том, что в РФ растет количество заболевших, нервирует граждан и заставляет их воздерживаться от посещения кафе и ресторанов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ зафиксировали падение потребительского спроса.
Кроме того, как подчеркнул Чеглов, после весеннего удара торговля полностью не восстановилась и отчасти сорван завоз новых коллекций одежды и обуви.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время граждане РФ не паникуют из-за возможного возвращения в режим самоизоляции.
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