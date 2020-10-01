Москва, 1 октября 2020, 17:40 — REGNUM В настоящее время граждане РФ не паникуют из-за возможного возвращения в режим самоизоляции, но влияние пандемии на их экономическое поведение продолжит расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал результаты исследования «Сбериндекса», которое показало, что потребительский спрос в РФ с 21 по 27 сентября уменьшился на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года
И при этом, как пояснил экономист, должен активизироваться спрос на продукты питания и бытовую технику из опасения перевода всех на самоизоляцию, а этого пока не происходит.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию «Сбериндекса», покупки мебели уменьшились на 4,2%, одежды — на 15,8%, а вот на кафе и рестораны жители России стали тратить на 26,1% меньше.