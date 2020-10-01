Москва, , 17:40 — REGNUM В настоящее время граждане РФ не паникуют из-за возможного возвращения в режим самоизоляции, но влияние пандемии на их экономическое поведение продолжит расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал результаты исследования «Сбериндекса», которое показало, что потребительский спрос в РФ с 21 по 27 сентября уменьшился на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года

«Описанная ситуация с некоторым снижением активности на потребительском рынке России сама по себе мало о чем говорит. Во-первых, вызывает сомнение сам индекс Сбера. Он считается в недельном исчислении. Но неделя на неделю не приходится, — отметил Чеглов. — Во-вторых, в расчет берутся транзакции, проходящие через Сбербанк. Отсюда будет обязательно погрешность расчетов. Ну и нельзя столь жестко увязывать вброс информации и реагирование населения на нее. Здесь обязательно должно пройти время, пока люди начнут в своем поведении на рынке учитывать эту информацию».

И при этом, как пояснил экономист, должен активизироваться спрос на продукты питания и бытовую технику из опасения перевода всех на самоизоляцию, а этого пока не происходит.

«То есть паники у населения нет. Но влияние пандемии я бы не снимал с повестки дня. Оно будет, видимо, расти по мере нагнетания страха и осознания опасности», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию «Сбериндекса», покупки мебели уменьшились на 4,2%, одежды — на 15,8%, а вот на кафе и рестораны жители России стали тратить на 26,1% меньше.