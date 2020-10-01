Москва, 1 октября 2020, 17:26 — REGNUM В РФ можно не ждать ажиотажного спроса на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала данные Росстата, согласно которым в стране сохраняется нулевая инфляция.
Как подчеркнула Лебединская, начало второй волны пандемии уже показало, что ажиотажного спроса на продукты питания не будет, и, следовательно, вклад в ИПЦ инфляции спроса будет минимален.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за период с 22 по 28 сентября в среднем не изменились, как и неделей ранее.
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