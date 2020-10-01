Нью-Йорк, США, , 17:24 — REGNUM Фондовый рынок США начал месяц в «зеленой зоне», в начале торгов 1 октября основные индексы Уолл-стрит выросли в пределах одного процента.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 60,85 пункта (0,22%), до 27 842,55 пункта, индекс S&P 500 вырос на 12,33 пункта (0,37%), до 3375,33 пункта, индекс Nasdaq вырос на 96,74 пункта (0,87%), до 11 264,24 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, сентябрь на фондовом рынке США прошел нестабильно — после достижения исторических максимумов в начале месяца индексы Nasdaq и S&P рухнули и не вернулись к рекордным значениям.

Читайте также: Индексы Уолл-стрит выросли после дебатов Трампа и Байдена