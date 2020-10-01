Москва, 1 октября 2020, 17:20 — REGNUM В 2020 году в РФ продолжилось снижение объемов сомнительных операций коммерческих банков, что наблюдалось еще в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала данные Центрального банка РФ о том, что объем сомнительных операций в банковском секторе за первое полугодие 2020 года уменьшился в 1,4 раза.
Как полагает Воронкова, дальнейшая динамика сомнительных операций будет зависеть от состояния экономики.
Напомним, как сообщалось ранее, Банк России объявил, что объемы операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в первом полугодии 2020 года были меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
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