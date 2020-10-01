Москва, , 17:20 — REGNUM В 2020 году в РФ продолжилось снижение объемов сомнительных операций коммерческих банков, что наблюдалось еще в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала данные Центрального банка РФ о том, что объем сомнительных операций в банковском секторе за первое полугодие 2020 года уменьшился в 1,4 раза.

«Снижение объемов сомнительных операций коммерческих банков наблюдалось и в 2019 году, — отметила Воронкова. — Текущий год поддержал эту динамику, что определенно связано с общим сокращением деловой активности, в том числе в тех сферах, которые обычно использовались для проведения подобных операций. Кроме того, пандемический кризис привел к сокращению трансграничных операций по всему миру, что также сократило возможности для несанкционированной утечки капиталов».

Как полагает Воронкова, дальнейшая динамика сомнительных операций будет зависеть от состояния экономики.

Напомним, как сообщалось ранее, Банк России объявил, что объемы операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в первом полугодии 2020 года были меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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