Томск, , 17:14 — REGNUM С 30 октября в кафе и ресторанах под запретом окажутся кальяны. Кальянные должны стать заведениями, в которых можно курить, но нельзя есть и пить. По мнению члена томского регионального отделения Партии Роста Филиппа Конова, принятие закона именно сейчас, когда бизнес, в том числе и кальянный, еще не оправился после кризиса, фактически уничтожит большую часть заведений, и оставит без работы тысячи людей. Об этом он заявил 1 октября, комментируя вступивший в силу уже сегодня закон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вариантов не много: закрываться или перепрофилироваться в заведения общепита или бары, что требует существенных вложений. Естественно, после полугода простоя и убытков редкие кальянные могут позволить себе такое. Времени на то, чтобы сформировать бюджет на реорганизацию заведения, не дали. Можно убрать все дополнительные услуги и оставить только кальяны, чтобы работать в соответствии с новым законом, но это неминуемо приведет к резкому удорожанию цен, к которому люди явно не готовы», — пояснил Конов.

Все варианты, в любом случае, скажутся на бизнесе негативно, так как совершенно несвоевременны. Он не исключает, что принятие законопроекта без мер поддержки кальянной сферы породит беспорядок, многие начнут работать «в серую», чтобы получить возможность хоть как-то заработать и успеть перепрофилироваться.