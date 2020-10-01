Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Коронавирус нанес сильный удар по российской и мировой экономике. По оценкам главного экономиста Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун, к концу 2021 года из-за пандемии мировая экономика потеряет 7 триллионов долларов, а ВВП при позитивном сценарии снизится на 6%.

Несмотря на мрачные прогнозы, некоторые российские компании смогли не только вернуться к докризисному уровню, но и нарастить обороты. В их числе — компания АПК «Восход», петербургский производитель и дистрибьютор продуктов питания.

В рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF'20, который в этом году стал альтернативой отмененного Петербургского экономического форума, компания заключила соглашение с китайскими партнерами на сумму 50 миллионов долларов. АПК «Восход» поставит в Поднебесную свою линейку фруктово-травяных чаев «Родной», крупы, овощные консервы, растительное масло и другую продукцию.

«С 2010 года Китай является крупнейшим торговым партнером России. В 2019 году товарооборот между странами вырос на 3,4% и достиг рекордных 110 миллиардов долларов. В Китае пользуется спросом российская сельхозпродукция, и в целом в азиатских странах сформировался тренд на потребление экологически чистых продуктов. Поэтому экспорт отечественных продуктов питания в КНР — одно из самых перспективных направлений на сегодняшний день», — сообщил генеральный директор компании Михаил Зуб.

В связи с расширением экономического сотрудничества агропромышленный холдинг «Восход» намерен запустить еще одну производственную линию по выпуску травяных чаев «Родной». «Китай является родиной и одним из главных мировых поставщиков чая, однако бренд «Родной» уникален тем, что это не тот чай, который изготавливается из чайного листа, а напиток на основе трав, прежде всего, русского иван-чая с добавлением липы, чабреца, мяты и других натуральных ингредиентов. Это экологически чистый продукт, который, в отличие от многих на рынке, не содержит ни единой искусственной добавки. Мы собираем иван-чай в экологически чистых местах в Сибири, на Алтае и Урале, в радиусе 100 километров от места сбора нет населенных пунктов и промышленных предприятий», — пояснил Михаил Зуб.

Также, по мнению эксперта в области питания, нутрициолога Ирины Писаревой, одним из важнейших преимуществ чая «Родной» является насыщенный вкус, аромат и цвет фруктово-травяного чая, что говорит о правильной обработке трав. Кстати говоря, в травяном напитке содержится более 70 витаминов и минералов, антиоксиданты, флавоноиды и дубильные вещества.

Михаил Зуб добавил, что в настоящее время агропромышленный холдинг «Восход» уже поставляет свою продукцию в страны Европы, СНГ и Азии, а сделка с китайскими дистрибьюторами должна укрепить позиции компании на азиатском рынке, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.