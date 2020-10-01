Тюмень, , 17:05 — REGNUM Тюменская область, существенно снизив госдолг, вновь влезает в долги. Это следует из проекта регионального закона № 1940−06 «О внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«В целях финансирования дефицита областного бюджета в 2020 году вносится поправка по привлечению кредита кредитных организаций в размере 2 000 000 тыс. рублей. В связи с диверсификацией заимствований по видам (государственные ценные бумаги, кредиты кредитных организаций) и срокам (долгосрочные и среднесрочные) вносится поправка по привлечению в 2021 году кредита кредитных организаций в размере 9 000 000 тыс. рублей», — сообщается в пояснительной записке к проекту изменения бюджета региона.

Отметим, что госдолг Тюменской области на 1 сентября 2020 года, согласно информации регионального департамента финансов, составлял 2,8 млрд рублей. Это на 144 млн рублей менее суммы госдолга на 1 января 2020 года. К 1 сентября у Тюменской области есть бюджетный кредит на 321 млн рублей. Остальное в структуре госдолга — это государственные гарантии региона по облигациям внутреннего займа и инвестиционным проектам.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор представил в областную думу проект изменений в основной финансовый документ, согласно которому дефицит регионального бюджета достигнет 91,3 млрд рублей.

Согласно проекту, доходы региона меняются в сторону уменьшения с 162,8 млрд рублей до 151 млрд рублей, расходы в сторону увеличения — с 230,4 млрд рублей до 242,36 млрд рублей, дефицит вырастет до 91,3 млрд рублей.

Отметим, что окончательное решение об изменении бюджета и займах принимает областная дума.

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