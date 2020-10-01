Бишкек, , 17:00 — REGNUM В Киргизии ежегодно увеличивается число граждан старше трудоспособного возраста — только за последние пять лет их количество возросло почти на 100 тысяч человек или на 24%. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета республики.

Сейчас в стране проживают более 526 тысяч пожилых граждан, то есть каждый восьмой житель Киргизии относится к этой категории.

По официальным данным, сейчас в республике насчитывается свыше 158 тысяч мужчин в возрасте от 63 лет и старше — это 4,9% мужского населения страны. А также около 368 тысяч женщин в возрасте от 58 лет и старше — то есть 11,2% женского населения.

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни для киргизстанских мужчин составила 67,6 лет, а для женщин — 75,8 лет.

Население Киргизии постепенно приближается к порогу старости и, по прогнозам аналитиков ООН, перешагнет его примерно к 2030 году, когда доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в республике приблизится к 7%.