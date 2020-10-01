Улан-Батор, , 16:57 — REGNUM Команда экспертов из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) прибыла в Монголию для изучения ситуации на месте.

В команду входят эксперты из США, Великобританий, России и Китая. Другие представители стран-членов FATF будут участвовать в проверке в режиме онлайн.

Эксперты изучат принятые властями Монголии меры для выхода из «серого» списка FATF. Если они придут к выводу, что страна устранила недостатки в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, то FATF на заседании в Париже, которое состоится в конце октября, официально объявит о выходе Монголию из серого списка FATF, сообщает пресс-служба Правительства.

Напомним, в октябре 2019 года Монголия попала в «серый» список FATF. Соответствующее решение было принято на заседании, проходившему в Париже и Также, в 2017 году Монголия попала в список из 17 стран, не желающих сотрудничать с Европейским союзом в сфере налоговой отчетности.