Москва, , 16:51 — REGNUM То, что Европейский банк реконструкции и развития ухудшил свой прогноз по поводу роста экономики РФ в 2021 году, вполне обосновано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября научный сотрудником Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.

«Ухудшение оценок связано с изменением ожиданий по эпидемиологической обстановке в мире, — пояснил он. — То есть ухудшились прогнозы по всему набору стран, в которых ЕБРР осуществляет свои проекты. Также замечу, не далее как вчера вышли расширенная оперативная статистика, которая показала, что восстановительный рост российской экономики, который имел место после провала во II квартале 2020 года, прервался. То есть было два месяца активного восстановления, когда экономика РФ отыграла чуть больше половины своего падения. Но в августе уже никакого роста не было. Здесь сыграло свою роль и то, что ОПЕК+ ослабила ограничения на добычу нефти. Мы резко нарастили добычу».

Кроме того, он обратил внимание на то, что в августе также остановился рост потребительской активности.

«Так что ухудшение прогнозов ЕБРР вполне обосновано», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам ЕБРР, ВВП России в 2021 году вырастет на 3%.

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