Майкоп, , 16:30 — REGNUM 67 миллионов рублей на поддержку медработников, участвующих в борьбе с COVID-19, выделено дополнительно Республике Адыгея, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 1 октября. Выделение средств утвердило Правительство России 1 октября, деньги будут выделены из Резервного фонда.

Здание правительства Республики Адыгея Пресс-служба главы Республики Адыгея

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«Поручения президента России Владимира Путина охватывают ряд ключевых направлений по поддержке как населения, так и бизнеса, врачей, социальных работников и всех, вовлечённых в борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы принимаем необходимые меры для реализации в регионе президентских инициатив и чувствуем в этой работе серьёзную помощь со стороны правительства страны, депутатского корпуса», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Средства будут направлены на стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Решение о выделении региону дополнительных средств было принято Правительством РФ по предложению комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»).