Москва, 1 октября 2020, 16:26 — REGNUM Сейчас на российских рынках много свежих продуктов, и это сдерживает рост цен, но в следующие месяцы уже можно ждать их повышения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков. Так он прокомментировал данные Росстата о нулевой недельной инфляции в РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Сафонов заявил, что к концу 2020 года инфляция в России ускорится.
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