Москва, , 16:26 — REGNUM Сейчас на российских рынках много свежих продуктов, и это сдерживает рост цен, но в следующие месяцы уже можно ждать их повышения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков. Так он прокомментировал данные Росстата о нулевой недельной инфляции в РФ.

«Помимо усредненных данных по всем товарам, Росстат публикует также и цены на основные товары, — отметил экономист. — И если бы информация искажалась, то исходные данные показали бы это. Поэтому сведениям Росстата о ценах я доверяю. К тому же сейчас сезон, когда много свежих продуктов, что также сдерживает цены. Но в следующие месяцы фактор сезонности будет уже не на стороне потребителя и можно ожидать роста цен. Среди особых рисков — конфликт Армении и Азербайджана, что может привести к сокращению импорта из стран — участниц конфликта и, как следствие, к росту цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Сафонов заявил, что к концу 2020 года инфляция в России ускорится.

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