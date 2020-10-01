Москва, , 16:21 — REGNUM К концу 2020 года инфляция в России ускорится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил эксперт Института «Центра развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым в РФ сохраняется нулевая недельная инфляция. Как полагает экономист, эти данные выглядят вполне правдоподобно, и сомнений в правдивости этих цифр нет. Кроме того, он рассказал, как будет расти инфляция в ближайшее время.

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«Когда мы говорим о потребительской инфляции, то рассматриваем три компонента. Продуктовые товары, непродовольственные и сектор услуг, — пояснил он. — В части продовольственных товаров мы считаем, что сейчас, пока на полки поступает новый урожай, динамика будет сдержанной. Но начиная с ноября и к декабрю цены начнут расти чуть сильнее, чем обычно. На это могут повлиять настроения, которые связаны с возможными карантинными ограничениями. Что касается непродовольственной инфляции, то мы видим, что у нас реализуется отложенный спрос. За счет того, что многие люди не поехали на отдых, и скопилась некоторая денежная масса».

Поэтому, как пояснил экономист, наблюдается высокий спрос на непродовольственные товары и услуги. Конкретно по услугам ситуация выглядит как более-менее стабильная.

«В целом мы считаем, что инфляция к концу года несколько ускорится. Прогноз — 4,2−4,4%, что несколько выше, чем прогнозирует Центральный банк РФ», — добавил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ ждут роста цен в сегменте онлайн-торговли.

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