Москва, 1 октября 2020, 16:21 — REGNUM К концу 2020 года инфляция в России ускорится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил эксперт Института «Центра развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым в РФ сохраняется нулевая недельная инфляция. Как полагает экономист, эти данные выглядят вполне правдоподобно, и сомнений в правдивости этих цифр нет. Кроме того, он рассказал, как будет расти инфляция в ближайшее время.
Поэтому, как пояснил экономист, наблюдается высокий спрос на непродовольственные товары и услуги. Конкретно по услугам ситуация выглядит как более-менее стабильная.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ ждут роста цен в сегменте онлайн-торговли.
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