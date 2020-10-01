Тюмень, , 16:00 — REGNUM В Тюменской области дефицит бюджета достигнет 91,3 млрд рублей. Губернатор Тюменской области Александр Моор представил в областную думу проект регионального закона № 1940−06 «О внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Доходы региона меняются в сторону уменьшения с 162,8 млрд рублей до 151 млрд рублей, расходы выросли с 230,4 млрд рублей до 242,36 млрд рублей, дефицит — с 67,6 млрд рублей до 91,3 млрд рублей.

План по налоговым и неналоговым доходам предлагается снизить на 20,1 млрд рублей, уточненный план составит 133, 98 млрд рублей. Кроме того, пересмотрен план по налогу на прибыль организаций в сторону уменьшения на 21,7 млрд рублей, что по итогу составит 84,6 млрд рублей.

«Снижение планового назначения обусловлено сложившейся экономической конъюнктурой, в том числе в результате падения цен на нефть на мировых рынках энергоносителей», — говорится в пояснительной записке к бюджетным изменениям, которые предлагаются рассмотреть депутатам облдумы на очередном заседании.

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