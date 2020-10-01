Москва, , 15:56 — REGNUM Закон о включении в бюджетную систему России бюджета муниципального округа подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован 1 октября на официальном портале правовой информации.

Это закон разработали после введения в 2019 году нового вида муниципального образования — муниципального округа. Бюджет муниципального округа включается в бюджетную систему РФ, устанавливаются сроки составления проекта бюджета и прогноза социально-экономического развития для муниципального округа.

Также для мунициального округа устанавливаются перечень налоговых и неналоговых доходов бюджетов, положения о зачислению в бюджеты отдельных видов доходов. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

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