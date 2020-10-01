Невинномысск, Ставропольский край, , 16:00 — REGNUM Производитель алюминиевых ронделей (заготовок для производства аэрозолей) ООО «Алюмар» из города Невинномысска Ставропольского края намерен увеличить объем выпускаемой продукции. По итогам реализации инвестпроекта будет создано 30 новых рабочих мест, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе Фонда развития моногородов.

На расширение производства ООО «Алюмар» планирует направить более 550 млн рублей. Фонд развития моногородов выдаст компании беспроцентный займ в размере 250 млн рублей. Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора фонда Ольга Макаева и директор предприятия Александр Долин.

За счет средств фонда будет приобретено новое оборудование для изготовления алюминиевых ронделей. Это, как ожидается, позволит компании увеличить объемы производства до 14 тыс. тонн продукции в год.

Завод ООО «Алюмар» был открыт в Невинномысске в 2011 году. В настоящее время на предприятии работают порядка 70 человек. Выпускаемые заводом рондели помимо производства баллонов для аэрозолей могут также использоваться для производства туб для фармацевтической промышленности.