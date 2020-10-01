Москва, , 15:46 — REGNUM Повышение в РФ комиссии при оплате товаров банковскими картами не ударит по всему сегменту бизнес-среды России, а коснется только электронной торговли, что, возможно, простимулирует потребителей пусть и частично, но возвратиться в офлайн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала новость о том, что российские банки будут повышать комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров картами.

«Экономика России еще не достигла тех показателей, темпов роста, которые были свойственны докороновирусному периоду, — отметила Казанцева. — Но сейчас перед бизнесом стоит задача поддержки офлайн-формата торговли. Именно поэтому данное решение о повышении комиссии банками для интернет-магазинов за оплату товаров картами не ударит по всему сегменту бизнес-среды России. Это коснется только электронной торговли, что, возможно, простимулирует потребителей пусть и частично, но возвратиться в офлайн».

Как отметила Казанцева, уже сейчас ряд торговых компаний предлагают скидки потребителям за покупки в обычных, а не онлайн-магазинах, часть товаров, предлагаемых на сайтах компаний, недоступна для доставки и их можно купить, только приехав в конкретный магазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Юденков заявил, что не стоит ждать, что Центральный банк России снова введет льготную эквайринговую ставку.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ будут расти тарифы на обслуживание банковских карт — прогноз