Москва, , 15:46 — REGNUM Россия и Мальта согласовали изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения, соответствующий протокол между двумя странами был подписан сегодня, 1 октября. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Отмечается, что речь идёт об изменения в соглашении в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября правительство России одобрило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. В правительстве уточнили, что пересмотр договоренностей с другими странами ведётся в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

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