Бишкек, , 15:38 — REGNUM Высказывания кандидатов в депутаты о том, что в 2019 году из бюджета потратили 1,5 млрд сомов (1 млрд 485 млн рублей) на содержание Аппарата президента Киргизии и еще 1 млрд сомов (около 990 млн рублей) на парламент, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступило министерство финансов Киргизии.

По данным ведомства, расходы Аппарата главы государства за минувший год составили только 151,5 млн сомов (около 150 млн рублей), Аппарата правительства — 207,6 млн сомов (около 205,5 млн рублей), а Управления делами президента и правительства — еще 641,6 млн сомов (635 млн рублей).

В то же время затраты на содержание парламента Киргизии достигли 765 млн сомов (757 млн рублей).

Кроме того, на расходы государственного значения в 2019 году потратили 481,1 млн сомов (476 млн рублей) бюджетных денег, из которых на проведение саммитов ушло 472,1 млн сомов (467 млн рублей), на государственные награды — 8,1 млн сомов (8 млн рублей) и на расходы экс-президента переходного периода — 800 тысяч сомов (790 тысяч рублей).

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