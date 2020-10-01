Москва, , 15:12 — REGNUM С января по август 2020 года в России было продано около 8000 новых автобусов — на 8% меньше прошлогоднего уровня продаж. Об этом 1 октября сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что порядка 50% продаж новых автобусов в РФ приходится на отечественную марку ПАЗ. Всего за первые восемь месяцев текущего года автобусы Павловского автозавода приобрели 4000 человек, что на 23% меньше прошлогоднего уровня продаж.

На втором и третьем местах рейтинга находятся соответственно марки ЛИАЗ (1600 ед.; +78%) и НЕФАЗ (769 ед.; +13%).

Далее в рейтинге расположены МАЗ (450 ед.; +92%) и КАВЗ (197 ед.; — 12%).

Напомним, в августе 2020 года российские дилеры реализовали 1556 автобусов, что на 30% меньше, чем в августе 2019 года.

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