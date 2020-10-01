Челябинск, , 14:55 — REGNUM В Челябинске местный житель избежал наказания за уклонение от уплаты налогов. Основанием стало то, что он всё же заплатил в бюджет более 1 млн рублей долга, сообщает областное управление СКР.

В 2018 году гражданин занизил сумму от продажи земельного участка и объекта недвижимости на более чем 7 млн рублей. Тем самым он не доплатил налогов на более миллиона рублей.

Однако вскоре это раскрылось и против него завели уголовное дело. Только после этого гражданин уплатил налоги. Теперь его уголовное преследование прекращено.