Челябинск, 1 октября 2020, 14:55 — REGNUM В Челябинске местный житель избежал наказания за уклонение от уплаты налогов. Основанием стало то, что он всё же заплатил в бюджет более 1 млн рублей долга, сообщает областное управление СКР.
В 2018 году гражданин занизил сумму от продажи земельного участка и объекта недвижимости на более чем 7 млн рублей. Тем самым он не доплатил налогов на более миллиона рублей.
Однако вскоре это раскрылось и против него завели уголовное дело. Только после этого гражданин уплатил налоги. Теперь его уголовное преследование прекращено.