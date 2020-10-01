Москва, , 14:51 — REGNUM В рубле продолжаются активные движения, и пока волатильность тут не утихает, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доллар США в середине дня 1 октября торгуется по 77,18 руб. и снижается, возвращаясь к более-менее приличным отметкам. Евро стоит 90,64 руб., также стабилизируясь и избавляясь от части перекупленности.

Как ранее и было сказано, как только с рынка уйдет часть избыточных эмоций, все станет на прежние места.

Текущий коронавирусный риск в котировках уже учтен, действия ЦБ по продаже валюты с сегодняшнего дня убедили инвесторов в том, что регулятор ситуацию контролирует и без внимания не оставляет.

От сентябрьской рублевой девальвации точно есть один большой плюс — скорее всего, Минфин неплохо поработал с дефицитом бюджета и казна выглядит сейчас очень прилично.

В ближайшее время высокая подвижность курсов иностранных валют сохранится в силе. Доллар будет торговаться в коридоре 76,85−77,75 руб., евро задержится в рамках 89,80−92 руб.», — считает эксперт.

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