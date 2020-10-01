Махачкала, , 14:40 — REGNUM Более 34 млрд рублей направит ПАО «Россети Северный Кавказ» на повышение надежности электросетевого комплекса Дагестана. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в пресс-службе правительства региона по итогам совещания по вопросам готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства республики к отопительному сезону 2020−2021 годов.

Министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев отметил, что состояние электросетевого хозяйства республики вызывает обеспокоенность. Основные мощности электросетевого комплекса региона, по его словам, вводились в 60−70 годах. В условиях ежегодного роста электропотребления на уровне 5%, а в Махачкале — на уровне 9%, появляются дефицитные центры питания, возникают перегрузки, изношенность сетей и трансформаторов, особенно в отопительный период.

Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов также отметил, что Дагестан остается в числе регионов с высокими рисками в отопительном периоде в части электроснабжения. В этой связи компанией была разработана программа повышения надежности общей стоимостью 34,4 млрд рублей, которая с середины августа находится на согласовании в Минэнерго РФ. Такой объем поддержки он назвал беспрецедентным не только на территории Северного Кавказа, но и по всей стране.