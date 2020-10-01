Москва, , 14:32 — REGNUM В III квартале 2020 года рубль пережил серьезный удар от иностранных валют. Он подешевела к доллару США на 8,91%, до 77,63 руб., в сентябре — на 4,80%, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Максимальные потери нацвалюта понесла на опасениях введения новых санкций против России из-за отправления Навального, роста числа заболеваний COVID-19, напряженной ситуации в Белорусии, а также военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Европа сейчас пытается остановить быстрое распространение коронавируса, поэтому сейчас фокус политиков сместился на внутренние проблемы, а также выборы президента США, которые пройдут 3 ноября. Темы с санкциями и «Северным потоком — 2» временно отошли на второй план.

Напряжение на рынке спало после того, как в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал вопрос о военном вмешательстве РФ в боевые действия в зоне карабахского конфликта с президентом России Владимиром Путиным. Это хорошо, когда президенты понимают, что ситуацию нужно разрешать дипломатическим путем.

Пара доллар/рубль за два дня снизилась на 3,72%, до 77,00 рублей. Если продавцам удастся по итогам текущей недели закрепиться ниже отметки 77,30 руб., то у рубля может быть хороший октябрь.

К 20 октября рубль может укрепиться до 74,85 руб. Хочу напомнить что, рубль долгое время находится под сильным давлением. Участники рынка привыкли к негативу.

Несмотря на него, они начали фиксировать прибыль, так как многие не верят в сильное ослабление рубля. Если спекулянты и будут открывать новые длинные позиции по доллару США, то от уровня 74,60 или 74,00 руб.», — считает эксперт.

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