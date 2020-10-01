Нижний Новгород, , 14:29 — REGNUM В третьем квартале 2020 года перепродажи легковых машин в Нижегородской области увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Avito Авто».

При этом, согласно данным ресурса, относительно предыдущего квартала рост продаж подержанных машин в Нижегородской области составил 42%. Средняя цена подержанных автомобилей в регионе составила 299 тыс. рублей, что на 13% выше прошлогодней стоимости.

По мнению аналитиков, большая доля покупателей переориентировалась на вторичный рынок из-за роста стоимости новых машин.

Первые три места по количеству перепроданных авто в Нижегородской области занимают соответственно машины марок: Lada, KIA и Hyundai. Также отмечается, что наибольшим спросом пользуются машины малого и среднего классов.

Напомним, во втором квартале нынешнего года продажи новых машин в Нижегородской области снизились на 46,3%, до 4,9 тыс. экземпляров. При этом в августе рост к предыдущему году составил 6,6% (до 3,35 тыс. ед.).

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