Москва, , 14:12 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Nissan в России начали реализацию рестайлинговой модели кроссовера Nissan Qashqai. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба компании.

Экстерьер автомобиля не изменился, а вот салон и оснащение модели были существенно обновлены. Автопроизводитель оснастил новинку креслами с новым вариантом комбинированной отделки из алькантары цвета кофе.

Также в салоне рестайлингового Qashqai появилась новая мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также навигатор и голосовое управление. Кроме того. автомобиль имеет 4G-модем и камеры кругового обзора.

В движение обновлённое авто приводит 1,2-литровый турбированный мотор мощностью 115 л. с. В линейке агрегатов также числится двухлитровый атмосферный мотор производительностью 144 л. с. Эти двигатели сочетаются как с шестиступенчатой механической трансмиссией, так и с новым вариатором Xtronic CVT.

Ранее компания Nissan представила электрический хэтчбек с мобильным источником питания для экстренных служб под названием Re-Leaf. Это авто может запитать оборудование экстренных служб во время техногенных и природных катастроф.

Читайте также: За безопасность надо платить: экс-глава Nissan поддержит экономику Ливана