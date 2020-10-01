Москва, , 14:10 — REGNUM Российские граждане за долгие годы привыкли ориентироваться на курс рубля, как на индикатор состояния экономики и финансовой системы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«Собственно, нас к этому долго приучали, ещё с 90-х, когда появление «рыночного» курса рубля и его стремительное падение вызывали шок у неподготовленной публики.

Во многом такое отношение было обусловлено тем, что импортозависимость резко возросла, ввиду чего колебания курса национальной валюты очень сильно отражались на ценах, а вот рублевые зарплаты за ними не поспевали.

Кроме того, долговая нагрузка на бюджет ставила власть перед необходимостью где-то изыскивать валюту для обслуживания долга.

В ситуации неустойчивости банковской системы и отсутствия доступа к ликвидным инструментам инвестирования доллар стал и главным инструментом сбережений.

С тех пор утекло много воды, импортозависимость существенно снизилась, соотношение резервов и долга существенно улучшилось, но реакция населения на снижение курса национальной валюты остаётся, хоть и не настолько сильно, как в конце прошлого и начале текущего века, но негативной.

Для российских экспортеров и тех, кому приходится конкурировать на внутреннем рынке с импортом слабеющий рубль в целом выгоден. Еще более выгоден он для исполнения бюджета — дешевеющий рубль компенсирует снижение доходов от экспорта нефти.

Даже для загранпоездок в 2020 году валюта потребуется очень немногим росси1ским гражданам, так что можно сильно не нервничать», — высказал свою точку зрения эксперт.

Читайте также: Реальный или номинальный рубль: особенности курсообразования в РФ