Москва, , 14:05 — REGNUM В России механизм предоставления кредитов бизнесу на выплату заработной платы сотрудникам можно было бы упростить и растянуть во времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал точку зрения экспертов Европейского банка реконструкции и развития, которые высоко оценили усилия российского правительства по повышению устойчивости экономики в период пандемии.

«Правительство оперативно направило финансовую помощь бизнесу и населению. Безусловно, это отразилось на этапе восстановления после ввода ограничений, позволило гражданам не сильно сократить потребление, бизнесу — легче пройти весенний этап. [Если бы не эта помощь, то] возможно, предприятий банкротов было бы больше. Но механизм предоставления кредитов бизнесу на выплату заработной платы сотрудникам компаний можно было бы упростить и растянуть во времени. Банки предоставляют на полгода кредит, а далее включаются проценты», — сказал он.

Как полагает экономист, на этапе восстановления этот механизм следовало сделать более прозрачным, доступным и удобным для компаний.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕБРР сделал прогноз, согласно которому ВВП в России сократится на 4,5% в 2020 году.