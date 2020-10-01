Омск, , 14:03 — REGNUM В Омской области уборка зерновых и зернобобовых культур завершена на 97% от плана. Как сообщили ИА REGNUM 1 октября в областном правительстве, омские аграрии намолотили 2,9 млн тонн зерна. Средняя урожайность — 15,1 ц/га.

Обмолочено 1 млн 940 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (в 2019 году — 1 млн 653 тыс. га).

Аграрии шести районов уже завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур.

Напомним, на аналогичный период 2019 года в Омской области было намолочено 2,7 млн тонн зерна при урожайности 16,4 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии урожайность зерновых культур в текущем году составила рекордные 32,3 ц/га.

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