Москва,
1 октября 2020, 14:00 — REGNUM Запрет на вывоз из нашей страны леса-кругляка необходимо вводить как можно скорее, пусть для этого и понадобятся жёсткие меры, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 1 октября, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.
Рубка деревьев
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Как сообщалось ранее, Путин призвал правительство
«подготовить законодательную и нормативную базу« для
того, чтобы «наконец поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины».
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«Удивительно, как в последние 20 лет эта история с запретом на вывоз из нашей страны необработанной древесины то всплывает, то, как говорится, «уходит с экранов радаров». Помню предметный разговор на этот счёт ещё в 2000-х годах, тогда это касалось вывоза нашей карельской древесины в Финляндию. Но… поговорили и забыли. То ли необходимость получить разрешение на прокладку «Северного потока» сыграла свою роль, то ли что-то ещё.
Сейчас, конечно, вопрос стоит гораздо более остро, ведь огромная часть наших лесных ресурсов разграбляется теми, кто ориентируется на китайский рынок, и китайцем, конечно, это дешёвое сырьё совсем не лишнее, они будут за него бороться. Был бы запрет введён ранее, стало бы это уже устоявшейся практикой, многое сегодня было бы иначе.
Как бы то ни было, запрет на вывоз из нашей страны леса-кругляка, объявленный президентом Путиным, необходимо вводить как можно скорее, пусть для этого и понадобятся жёсткие меры. Тут очень важна последовательность. В этой связи непонятно, почему речь идёт только о 1 января 2022 года. Сколько же ещё за это время нашего леса за бесценок уйдёт за рубеж!» — отметил Михаил Демурин.