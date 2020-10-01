Москва, , 13:53 — REGNUM Оптимизм вернется на мировой рынок нефти, если к концу 2020 года коронавирус победят и к началу 2021 года ведущие экономики мира начнут восстанавливать производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Оптимизм на рынок придет, если к концу 2020 года коронавирус победят и к началу 2021 года ведущие мировые экономики начнут с активного восстановления производства, роста спроса, отмены всех ограничений, международных поездок, что по цепочке позволит восстановить все отрасли, — сказал экономист. — Мировая промышленность вернется на докризисный уровень загруженности, соответственно нужно будет обеспечивать эту промышленность ресурсами, в том числе нефтью, высокий спрос на которую будет толкать цены вверх».

Как подчеркнул эксперт, пессимистичный сценарий, при котором вторая волна окажется не менее масштабной, ограничения не будут сняты, приведет к падению цен на нефть.

«Возможно, нефть уйдет в коридор 30−35 долларов», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, скорость восстановления мировой экономики связали с тем, насколько эффективно будет преодолена вторая волна пандемии коронавируса.

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