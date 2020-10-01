Москва, 1 октября 2020, 13:53 — REGNUM Оптимизм вернется на мировой рынок нефти, если к концу 2020 года коронавирус победят и к началу 2021 года ведущие экономики мира начнут восстанавливать производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
Как подчеркнул эксперт, пессимистичный сценарий, при котором вторая волна окажется не менее масштабной, ограничения не будут сняты, приведет к падению цен на нефть.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, скорость восстановления мировой экономики связали с тем, насколько эффективно будет преодолена вторая волна пандемии коронавируса.
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